تغييرات كبيرة في الحكومة اليمنية ومنها تعيين محافظين جدد لهذه المحافظتين

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر خليجية عن تغييرات كبيرة قادمة في الحكومة اليمنية التي يرأسها معين عبدالملك.

وأكد مركز الكويت للدراسات، عبر حسابه على موقع تويتر، أن أول تغيير سيطال رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك، دون أن يكشف المركز عن الشخص البديل.

وأضاف المركز، أنه سيتم تعيين محافظين جدد للبيضاء والحديدة وإب وتعز.

ولم يحدد المركز موعد صدور هذه القرارات التي قال اكتفى بالقول إنه سترى النور قريبا.

وكانت مصادر إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الانتقالي اقترح أحمد حامد لملس، محافظ عدن الحالي، لمنصب رئيس الحكومة خلفا لمعين