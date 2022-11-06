عيدروس الزبيدي يتلقى رد قاسي من قبائل حضرموت .. تفاصيل ما حدث

الرياض - محمد الاطلسي - دعت الشيخ عبدالله الكثيري، شيخ مشايخ قبائل باكثير، إلى تجنيد 30 ألفا من أبناء حضرموت، وإخراج القوات غير الحضرمية من الساحل والوادي.

وكتب الكثير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، 03/تشرين الثاني/2022: ندعو في مرجعية قبائل حضرموت وزارة الدفاع والداخلية لتجنيد 30 ألف من أبناء حضرموت بإشراف مباشر من التحالف العربي.

وأضاف أن التجنيد يأتي لإحلالهم مكان القوات غير الحضرمية في وادي وساحل حضرموت.

وأكد أن المرجعية على استعداد للمشاركة في هذا الأمر بما يخدم أمن واستقرار المحافظة مع كافة المكونات السياسية في حضرموت.

وكانت قبائل حضرموت قد طالبت، في وقت سابق، بإخراج لواء بارشيد التابع للانتقالي، من مدينة المكلا، كما أعلنت رفضها استقدام أية قوات من خارج المحافظة.

وفشل الانتقالي في تكرار نموذج شبوة وأبين في حضرموت، وقوبل تحركه داخل المحافظة برفض شعبي واسع.