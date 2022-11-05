رسمياً جماعة الحوثي تضيف جرعة سعرية جديدة غير متوقعة على أسطوانة الغاز..تعرف على السعر الأن

الرياض - محمد الاطلسي - فرضت جماعة الحوثي جرعة سعرية قاتلة على المواطنين بعد رفعها أسعار اسطوانة الغاز بنسبة 25% على الأسعار السابقة .

وقالت مصادر مطلعة، اليوم السبت أن الحوثي فرض جرعة سعرية جديدة على أسعار تعبئة اسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 25% على الأسعار السابقة في مديرية يريم بمحافظة إب .

وأضافت المصادر، ان الحوثيين بدؤا بتطبيق الجرعة السعرية الجديدة في يريم بمحافظة إب ثم تعميمها في بقية المحافظات في حال السكوت الشعبي والتي فرضتها اليوم بمبلغ 7500 ريال خلال نقاط التوزيع عبر العقال في يريم بوزن 15 كيلو فقط بنقص 10 كيلو عن الوزن الرسمي والتي أصبحت شبيه للسوق السوداء .

وأكدت المصادر، أن الأهالي اشتكوا من خفض وزن التعبئة في إطار سياسية جماعة الحوثية القائمة على السرق من خلال الغش في الأوزان والتاخر في عملية الصرف لأكثر من شهرين .

الجدير ذكره أن السلطات في مارب تبيع اسطوانة الغاز وزن 25 كيلو بألف وخمس مائة ريال فقط من الطبعة الجديدة (تعادل 750 ريال فقط من العملة النقدية القديمة) ويسرقوا المواطنين 7 آلاف ريال في الاسطوانة منقوصة 10 كيلو بمبلغ 6 الف ريال أخرى بمعنى انها تربح في الاسطوانة 14 الف ريال على الاسطوانة .