فور حدوث هذا الأمر الصادم !..تحرك عاجل تحرك عاجل للرئيس العليمي لمدينة مأرب

الرياض - محمد الاطلسي - رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي" بالتحقيق في الاشتباكات التي اندلعت بين كتيبة من ألوية الحماية الرئاسية وقبيلة " الدماشقة" في مدينة مأرب.

وأمر الرئيس العليمي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان للوقوف على أحداث واشتباكات مدينة مأرب ورفع تقرير عاجل لمجلس القيادة.

كم وجه الرئيس العليمي بحسب البرقية الصادرة والمرسلةِ للتنفيذ بشأن أحداث مأرب، بنقل مقر الكتيبة الخامسة حرس رئاسي إلى موقع آخر يتم تحديده من قبل دائرة العمليات الحربية.

وكانت اشتباكات عسكرية قد اندلعت على مدى يومين بين كتيبة من ألوية الحماية الرئاسية وقبيلة الدماشقة بمدينة مأرب خلفت قتلى وجرحى قبل أن تتدخل وساطة قبلية أمس الجمعة من وقفها.