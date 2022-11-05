لم يكن في الحسبان ..اعلان جديد ومفاجئ للمرور السعودي بشأن هذا الأمر!!

الرياض - محمد الاطلسي - إن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية السعودية تعتبر الجهة المسؤولة عن كافه الأمور المتعلقة بمركبات النقل أو السيارات الخاصة. حيث أنها تدير قواعد وقوانين المرور وتشرف على تطبيق القانون على المواطنين، وتشرف على جميع من يخالف قواعد المرور.

وحينما يتعلق الأمر ببيع أو شراء السيارة فأنها تتطلب إلى أوراق ومستندات لأجل نقل الملكية و سوف نوضح لكم شروط نقل ملكية السيارات فى السعودية، وما هى قيمة الرسوم لنقل الملكية. شروط نقل ملكية السيارة في السعودية تضع إدارة المرور عدة شروط لنقل ملكية السيارة كما يلى: وجود عقد بيع مسجل من المعرض حيث تم شراء السيارة. • وجود رخصة قيادة صالحة وغير منتهية للسيارة.

دفع جميع رسوم نقل الملكية.

وجود رخصة مالك السيارة الجديد.

قيمة رسوم نقل ملكية السيارة رسوم النقل متغيرة وليست ثابتة وتختلف من سيارة لأخرى، لذلك وضعت إدارة المرور قائمة بتقسيم أنواع السيارات كما يلي: السيّارات الخاصّة: قيمة رسوم نقل ملكية السيّارات الخاصة 150 ريالاً سعودي. سيّارات النّقل الخاصّ: قيمة رسوم نقل ملكية سيارات النقل الخاص 150 ريالاً سعودي. سيّارات الأجرة: قيمة رسوم نقل ملكيّة سيّارات الأجرة 300 ريال سعوديّ. سيّارات النّقل العامّ: قيمة رسوم نقل ملكيّة سيّارات النقل 300 ريال سعودي. الحافلات العامّة: قيمة رسوم نقل ملكية الحافلات العامة 300 ريال سعوديّ. الدّرّاجات الآليّة: قيمة رسوم نقل ملكيّة الدراجات الآلية 150 ريالاً سعوديّاً. مركبات الأشغال العامّة: قيمة رسوم نقل ملكية مركبات الأشغال العامة 300 ريال سعوديّ.



كيفية تسجيل ملكية السيارة عام 2022