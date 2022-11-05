يمني يدهس وجه آخر بحذاءه في السوق أمام الجميع ويثير غضب شعبي واسع..اتفرج الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت مصادر محلية، يوم الجمعة، بأنيمني دهس وجه آخر بحذاءه في السوق أمام الجميع؛ الأمر الذي اعتبره نشطاء في سياق محاولات تشويه أبناء محافظة إب.

وأظهرت صورة موجعة ومتداولة شخصا في سوق الظهار بالمحافظة، يعامل آخر قيل إنه متعب نفسيا بطريقة غير إنسانية؛ إذ قام الشخص المعتدي بدهس وجه المتعب نفسيا بحذاءه أمام الجميع. وأثارت الصورة غضبا شعبيا واسعا، دعا إلى محاسبة ذلك الشخص المعتدي الذي قالوا إنه "لا يمكن وصفه بالرجل لان الرجال لا يستقوون على الضعفاء ولا يهينون كرامة الآخرين".

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وأعمال قتل متكررة بشكل شبه يومي.