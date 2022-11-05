اتفرج ماذا يحدث في العاصمة صنعاء صدم الجميع اثناء الوقفات الاحتجاجية في قلب العاصمة..تفاصيل غير متوقعة

الرياض - محمد الاطلسي - مواطنون وقفة احتجاجية في العاصمة صنعاء، الجمعة، تنديدا بمحاولات حوثية للسطو على أراضي ومنازل مواطنين في منطقة "سعوان".

ورفع المحتجون، لافتات ورددوا هتافات معبرة عن مطالبهم بوضع حد لمحاولات يقف خلفها قادة في جماعة الحوثي للسطو على أراضيهم وممتلكاتهم.

وبحسب مصادر محلية، فإن أبناء ملاك "مدينة موظفي مكتب الرئاسة" بحي سعوان، عاودوا تنفيذ الوقفات الإحتجاجية، أمام مكتب رئاسة الجمهورية الخاضع لسيطرة المليشيات في العاصمة صنعاء رفضا لمحاولات الجماعة السطو على أراضيهم.

وأفادت المصادر أن عناصر حوثية بقيادة أبو "حيدر جحاف" تبسط على ممتلكات المواطنين في حي سعوان بقوة السلاح.