عيدروس الزبيدي يفاجئ الجميع بقيامة بهذا الأمر فور عزله من المجلس الرئاسي

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر إعلامية معلومات جديدة حول مستقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بعدما تم استدعاؤه إلى السعودية، قبل أسابيع، وعدم السماح له بالعودة إلى مدينة عدن، على خلفية عرقلة القوات المحسوبة عليه لعمل مجلس القيادة الرئاسي خلال الفترة الماضية.وأوضحت المصادر أن هناك موافقة إماراتية على إقالة الزبيدي من قيادة المجلس الانتقالي، وتعيين بديل له.

وأضافت المصادر أن الرياض أبلغت أبوظبي بأن الزبيدي لم يعد مرغوبا فيه. مشيرة إلى أن هناك ما يشبه الاتفاق على عزله وإيكال مهمة قيادة الانتقالي لشخصية مرنة.

وكان الزبيدي قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض قبل أسابيع، دون أن يتمكن من العودة، وسط أنباء عن منعه من ذلك على خلفية شكوى من مجلس القيادة الرئاسي حول عرقلة قوات الانتقالي لعمله في عدن.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد استبدل حراسة قصر معاشيق التابعة للانتقالي بقوات أخرى، في إطار تهيئة الأجواء لمجلس القيادة