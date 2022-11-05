اليمن : بعد المعارك العنيفة ..صدور قرارات رئاسية جديدة فاجئت الجميع

الرياض - محمد الاطلسي -

�صدرت رئاسة الجمهورية اليمنية، مساء الجمعة قرارات بشأن محافظة مأرب، وذلك بعد اندلاع معارك عنيفة بين قبيلة الدماشقة، وقوات من الحرس الرئاسي. ويقضي القرار الرئاسي الأول حسب وثيقة اطلع عليها "المشهد اليمني"، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الدفاع ورئاسية هيئة الأركان، للوقف على هذه الأحداث بالاستعانة بشخصيات قبلية واجتماعية من محافظة مارب، ورفع تقرير إلى رئاسة الجمهورية. فيما يقضي القرار الثاني، بنقل الكتيبة الخامسة حرس رئاسي، إلى موقع آخر يتم تحديدة من قبل دائرة العمليات الحربية في رئاسة الجمهورية. وامس الجمعة، نجحت وساطة قبلية، في إيقاف المواجهات بين قبيلة الدماشقة وقوات الحماية الرئاسية في محافظة مأرب؛ وفق ما أفادت مصادر محلية.