اليمن : الحقيقة كاملة حول سيطرة قوات طارق صالح على العاصمة عدن من جديد

الرياض - محمد الاطلسي -

�فى القيادي المؤتمري كامل الخوداني الأخبار التي تتحدث عن عزم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح بالسيطرة على العاصمة عدن وقال الخوداني في تغريدة له على تويتر: كمية الاخبار والمواد الاعلامية والشائعات التي يستهدف بها العميدطارق صالح تارة بشائعات ارساله قوات للسيطرة على عدن واخرى بتجهيزه قوات للسيطرة على تعز مثيرة للشفقه. وتابع الخوداني بالقول: طارق صالح عضو مجلس رئاسي ورجل دولة وقائد عسكري اكبر من صراعات المشاريع الصغيرة وقواته تيمم وجهها نحو العاصمة صنعاء..