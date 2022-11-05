العميد طارق صالح يتخذ قرارا يثير غضب عيدروس ويفجر خلافات حادة

الرياض - محمد الاطلسي -

�الت مصادر محلية وإعلامية، إن العميد طارق صالح، عضو المجلس الرئاسي اليمني، اصدر قرار يقضي بتكليف رجل الأعمال "عصام هزاع الصبيحي" بمهمة إعادة تأهيل ميناء رأس العارة في محافظة لحج. وأوضحت المصادر، أن القرار الذي اتخذه العميد طارق صالح، فجّر خلافات حادة بين العميد ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بشأن ميناء رأس العارة. وردا على قرار العميد طارق صالح، أعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، يوم الثلاثاء، تكليف لجنة أمنية وعسكرية مشتركة للنزول إلى منطقة رأس العارة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، للتحقق من أي استحداثات في الشريط الساحلي الممتد من منطقة صلاح الدين إلى باب المندب. وحسب المصادر، فإن قرار العميد أزعج قيادة المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي، واعتبرته محاولة للتمدد والنفوذ إلى ما بعد الساحل الغربي الواقع فعليا تحت نفوذ النائب طارق صالح. وكانت لجنة وزارية وصلت لموقع الميناء قبل أشهر لدراسة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة من حيث عمق المياه وموقع الرصيف البحري وكاسر الأمواج، والبنية التحتية، لرفع تقرير مفصل إلى جهات الاختصاص.