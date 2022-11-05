اليمن : مصدر رئاسي يؤكد استحالة عودة الزبيدي إلى عدن بطلب من العليمي.. وهذه مصيره في رئاسة الانتقالي

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصدر في رئاسة الجمهورية عن آخر تطورات وضع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس، الزبيد، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال السكرتير الصحافي السابق في رئاسة الجمهورية، مختار الرحبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: عيدروس الزبيدي لا يستطيع العودة إلى عدن بتوجيهات من الخارج وبطلب من رشاد العليمي في ظل استمرار الخلافات بين رشاد العليمي وباقي أعضاء مجلس القيادة.

وكانت مصادر أكدت أن العليمي قدم شكوى إلى المملكة العربية السعودية حول عرقلة قوات الانتقالي التي يقودها الزبيدي، لعمل مجلس القيادة في عدن، ما دفع السعودية إلى استدعائية إلى الرياض.

مصادر أخرى ذكرت أن أبوظبي وافقت على طلب سعودي بعزل الزبيدي عن رئاسة المجلس الانتقالي، وتعيين بديل له، على حد قولها.

ولم يتسن لـ"مساحة" الحصول على معلومات دقيقة حول هذه النقطة في قضية الزبيدي.