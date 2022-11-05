ما الذي حدث لطائرة العليمي في مطار عدن الليلة وهل بدأ عيدروس بالانتقام؟.. تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - تداولت وسائل إعلام معلومات عن منع قوات الانتقالي لطائرة العليمي من الهبوط في مطار عدن الدولي.

وذكرت تلك الوسائل، خلال الساعات الماضية، أن قوات من الانتقالي منعت طائرة العليمي العائدة من الجزائر من الهبوط في مطار عدن.

وأضافت أن القوات السعودية الموجودة في مطار معاشيق تدخلت وعالجت الأمر.

لكن مصادر إعلامية أكدت عدم صحة الخبر، وأوضحت أن العليمي مازال في مصر، ولم يعد إلى عدن بعد.

يأتي هذا بالتزامن مع استمرار منع عيدروس الزبيدي من العودة إلى عدن، على خلفية شكوى تقدم بها مجلس القيادة حول عرقلة قوات الانتقالي لعمله في المدينة.

وكانت مصادر سعودية أكدت أن عيدروس لن يعود قريبا إلى عدن، مع وجود توجه خليجي لتفكيك قوات الانتقالي وإعادة هيكلتها ضمن قوات الدفاع والداخلية.