لأول مرة الداعري يعقد اجتماع هام بشأن هذا الأمر الطارئ مع هؤلاء ..!!

الرياض - محمد الاطلسي - عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع عدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وكبار الضباط في القوات المسلحة وقادة التشكيلات العسكرية والمقاومة، في مقر قيادة وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن.

ورحب وزير الدفاع بالقادة والضباط من مختلف المكونات والتشكيلات العسكرية، ناقلاً لهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ومعبرا عن سعادته بهذا الجمع الذي يتجسد فيه وحدة الصف الوطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وشدد الفريق الداعري في كلمته لقادة القوات المسلحة على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية وتكاتف الجميع، في ظل الاعتداءات والهجمات الإرهابية الحوثية واستهدافها للمنشآت الحيوية واستمرارها في تهديد مصادر الطاقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية، ما يستوجب حشد الطاقات وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الاعتداءات السافرة والأخطار المحدقة.

‏ ‏ونوه وزير الدفاع في الاجتماع الذي حضره عدد من مساعديه ومستشاريه بأهمية التدريب والتأهيل العسكري، لما له من دور حاسم في تحقيق الانتصارات وتقليل الخسائر في أرض المعركة، موجهاً هيئة التدريب بمضاعفة الجهود وإعداد خطط وبرامج العام التدريبي الجديد 2023 وجعله عاما نموذجيا في تعزيز قدرات وصلابة منتسبي القوات المسلحة.

‏ ‏وأضاف "سنمضي سويا لتحقيق الأمن والاستقرار وهو أهم مطلب للناس في هذه المدينة كعاصمة، لكن ذلك لن يكون إلا من خلال تعاون الجميع وتشاركهم في تحمل المسؤولية".. مؤكدا أهمية ودور العمليات المشتركة تحت قيادة موحدة، وموضحا الخطوات العملية والإيجابية المنجزة في هذا الظرف الاستثنائي لتحقيق ذلك وبدعم تام من قبل مجلس القيادة الرئاسي.

كما أشار في كلمته لقادة القوات المسلحة إلى ضرورة رعاية أسر الشهداء والأسرى والاهتمام بالجرحى ووضع المعالجات المنصفة لهم كونهم الأكثر تضحية وأولى من يستحق الرعاية والاهتمام.