معلومات جديدة عن الشاب الذي ابتز ”سارة علوان ” في تعز ودفعها للانتحار

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر حقوقية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن عن معلومات جديدة عن المبتز أمجد وثيق المقطري .

وذكرت المصادر إن امجد المقطري يرأس مؤسسة حماية الاطفال بتعز ولا يزال .

وبحسب المصادر فقد ظل "امجد المقطري " يمارس الابتزاز ضد الناشطة سارة علوان بتهديدها "بصورها الخاصة "لمدة 9 أشهر وبمبالغ مالية باهظة ودفعت له مبالغ مالية كبيرة مقابل ان لا ينشر صورها.

ومساء امس الاربعاء أقدمت الناشطة سارة علوان على الانتحار وبطريقة مروعة بإطلاق النار على نفسها.

وأثارت محاولة انتحار "سارة" غضبا مجتمعيا كبيرا في اوساط اليمنيين وطالبوا بعقاب رادع للمقطري ولكل من تسول له نفسه ابتزاز فتاة والسقوط في هذا الوحل.

وفي وقت متاخر من مساء امس الاربعاء اعلنت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز انها ضبطن المشتبه به في قضية ابتزاز "سارة علوان" بعد محاولتها الانتحار و نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.