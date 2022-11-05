لطالما انتظرة الجميع ..أول مرة جماعة الحوثي تزف خبر سار لجميع المواطنين بشان هذا الامر !!

الرياض - محمد الاطلسي - أكد وزير الكهرباء في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا أنه تم إحالة 54 محطة كهرباء تجارية مخالفة إلى النيابة العامة وبعضها أضحى اليوم منظوراً لدى القضاء.

وأضاف الوزير محمد البخيتي، أنه لو تم البت في القضايا المحالة إلى النيابة خلال شهر واحد وتم تطبيق القانون بحق المخالفين وتغريمهم لمثّل ذلك رادعاً لمن تبقى.

وتابع: أتمنى من قيادة وزارة الداخلية توجيه مراكز الشرطة بأن تكون جادة في عملية ضبط المخالفين.

وقال البخيتي لقناة المسيرة الحوثية: في قادم الأيام سنعلن تسعيرة منضبطة للكهرباء.

وأوضح: التسعيرة التي سيتم إعلانها ستتغير بتغير سعر المحروقات وسيتم إقرارها من قبل مجلس للأنشطة واعتمادها في مجلس الوزراء.

وختم تصريحاته بالقول: أتمنى انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقرار لائحة تعرفة الكهرباء وإتاحة الفرصة لنا لإعلانها للمواطنين.

يشار إلى أن تسعيرة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة تعتبر الأغلى على مستوى البلدان العربية.