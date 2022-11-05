اول تعليق مؤثر لوالد الناشطة "سارة علوان" التي حاولت الانتحار بسبب تعرضها للإبتزاز

الرياض - محمد الاطلسي -

�قل مدير عام مكتب الثقافة بتعز عبدالخالق سيف كلمات موجعة وصادمة عن والد الناشطة سارة علوان التي أطلقت النار على نفسها بهدف الانتحار بسبب تعرضها لعملية الابتزاز وقال مدير ثقافة تعز في تصريح جديد الليلة: تضامنّا أمس مع الضحية سارة علوان وخذلناها وأسرتهااليوم فعليا ...وانقل لكم حديث والدها العظيم المتماسك بكل قهر الدنيا وهمومها المتغرغرة في عينيه وهو يقول ( سافدي ابنتي بروحي لكن أنا موظف متقاعد براتب 40 ألف ريال ومستورين بستر الله، ولم يقف معنا أحد والتكاليف والعلاجات والكشافات والفواتير تتزايد بصورة أكبر من قدراتنا وهناك احتياجات قادمة ستكون فوق احتمالنا وكبيرة جدا لكن الأمل بالله اكبر ) وتابع بالقول: وبإذن الله لن نخذلهم ابدا وربما هي فرصة لـ #رد_الجميل لوردة الخير والانسانية #سارة_علوان وسأبدأ بنفسي _ وسأرد الجميل بمبلغ 150 دولار والباب مفتوح لجميع الذين لن يكتفوا بالتضامن فقط ويستطيعون أن يردوا الجميل لها بتقدير وايمان وشعور بالمسؤولية. صورة مع التحية لمدير مكتب الصحة صورة مع التحيةلمدير مستشفى الثورة.