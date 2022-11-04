لأول مرة ..الصين تعلن عن مشروع عملاق وضخم في اليمن هو الأكبر والأول من نوعه وتوقيع اتفاقية كبرى بين اليمن والصين

الرياض - محمد الاطلسي - وقعت الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، مذكرة تفاهم لمشروع ترجمة متبادلة للأعمال الأدبية الكلاسيكية بين البلدين والتي تعد هي الأولى من نوعها في مجال الترجمة في الجمهورية اليمنية وواحدة من أكبر مشاريع الترجمة الصينية مع دولة عربية.

والاتفاقية التي تم توقيعها عبر صيغة تبادل المذكرات، وقعها رئيس الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع يحيى الثلايا – كجهة منفذه – بتفويض من وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ومن جانب جمهورية الصين الشعبية نائب وزير النشر جانغ جيان تشونع ممثلاً عن وزارة النشر الوطنية الصينية.

وطبقاً لمذكرة التفاهم، فإن الجانبين سيقومان خلال المدة الزمنية للمشروع المحددة بخمس سنوات، بترجمة ما لا يقل عن 20 عنوان وقد يصل إلى 100 عنوان، تعد من أهم الأعمال الأدبية والكلاسيكية في البلدين في مجالات الأدب والتاريخ والسياحة والفنون وعلم الاجتماع، وسيتم توزيع العناوين مناصفة بين البلدين.

وبحسب الاتفاق في المشروع الثقافي اليمني الصيني الذي من شأنه إثراء وترويج منتجات ثقافية قيمة للشعبين الذين يمتلك كل منهما تجارب حضارية عريقة موغلة في القدم.

وأوضح يحيى الثلايا رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن توقيع الاتفاقية تهدف إلى الدفع بحركة النشر والترجمة في اليمن إلى الأمام كون حركة الترجمة في اليمن ظلت راكدة طيلة العقود الماضية.

مؤكداً أن توقيع هذا المشروع مع دولة كبرى وناهضة كجمهورية الصين الشعبية الصديقة هو إنجاز تعتز به الجمهورية اليمنية وستعمل على إنجاحه بصورة متميزة.

وأشاد الثلايا بالتوجهات الصينية للشراكة مع دول المنطقة العربية وفي مقدمتها اليمن التي تجمعها مع الصين علاقات قديمة ومبكرة منذ عهود طريق البخور التي امتدت قبل ثلاثة آلاف عام بين اليمن والصين كدولتين حضاريتين وتتجدد اليوم من خلال مشروع طريق الحرير والحزام الطموح الذي أعلنته الصين الشعبية يترجم أهمية ما أضافته الصين الصديقة من مكاسب للحضارة الإنسانية وللتنمية ويكشف إصرارها على الانفتاح الثقافي مع الأمم والشعوب.