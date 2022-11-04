تصريح ناري من وزير الدفاع سيحدث تغيير كبير في اليمن خلال هذه الأيام!!

الرياض - محمد الاطلسي - عقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، أمس، اجتماعا موسعا مع عدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وكبار الضباط في القوات المسلحة وقادة التشكيلات العسكرية والمقاومة، بالعاصمة المؤقتة عدن.

ووفقاً لوكالة سبأ فقد شدد الفريق الداعري في كلمته التوجيهية لقادة القوات المسلحة على اليقضة ورفع الجاهزية القتالية وتكاتف الجميع، في ظل الاعتداءات والهجمات الإرهابية الحوثية واستهدافها للمنشئات الحيوية واستمرارها في تهديد مصادر الطاقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية، ما يستوجب حشد الطاقات وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الاعتداءات السافرة والأخطار المحدقة. ‏ ولوحظ في الاجتماع غياب العلم اليمني الذي غالباً ما يظهر في كل اللقاءات الرسمية للوزراء وقادة الدولة إلا أن اجتماع الوزارة بدا واضحاً تأثير قيادات الجيش التابعين للانتقالي الذين ظهر عدد منهم وهم يتوشحون اعلم الانفصال على صدورهم الأمر الذي يؤكد رضوخ الداعري لمطالبهم وسعيه لمجاملتهم رغم وحدويته المشهودة.