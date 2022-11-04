الكشف عن إقالة مرتقبة لمعين عبد الملك من رئاسة الحكومة وخلاف عاصف بين عيدروس والعليمي حول البديل.. اسم الشخصية المقترحة من الانتقالي

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مقرب من الفريق الركن علي محسن الأحمر معلومات مثيرة حول رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك.

وكتب رئيس تحرير صحيفتي أخبار اليوم والشموع، سيف الحاضري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: يَبدو أن كرت معين انتهى لدى الأشقاء والانتقالي.

وتابع الحاضري: يضغط عيدروس لتعيين بن لملس رئيسا للحكومة ليتمكن من السيطرة على القرار في الجنوب، في حين يرفض العليمي فكرة تغيير معين باعتباره أريح له من البديل القادم.

ولفت الحاضري إلى أن الانتقالي وعبر أبو زرعة المحرمي اتهم معين بالتورط في نهب 45مليون دولار.

وأشار الحاضري إلى أن الرد جاء باتهام احمد بن لملس بنهب30 مليارا.