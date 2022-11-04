المرور يُحذر المواطنين والمقيمين غرامة تصل قيمتها 900 ريال إذا تسببت المركبة في هذا الضرر

الرياض - محمد الاطلسي - ناشدت الإدارة العامة للمرور السعودية، المواطنين والمقيمين من قائدي المركبات، بضرورة اتباع الإرشادات المرورية أثناء السير على الطرق المختلفة، مع توخي الحذر بالسير في أثناء سقوط الأمطار، والابتعاد عن مخرات السيول وبطون الأودية، كما ردت على عدد من الأسئلة والاستفسارات التي ترد إليها عبر صفحتها الرسمية على تويتر.

تحذير جديد من المرور

جاء تحذير الإدارة العامة للمرور، من غرامة تصل قيمتها إلى 900 ريال سعودية، في حالة تسبب سير المركبة في إحداث تلوثًا للبيئة على الطرق العامة، لأنها تعد مخالفة مرورية، وطالبت قائدي المركبات بضرورة الحرص على صيانة المركبة بشكل دوري ومستمر وإصلاح ما بها من أضرار قد تسبب ضرر البيئة أو ضرر الآخرين.

يأتي هذا في الوقت الذي ردت فيه الإدارة على سؤال أحد المواطنين يريد أن يحصل على لوحات للسيارات صغيرة من الأمام وكبيرة من الخلف، وطالبته بضرورة التواصل مع أقرب قسم أو فرع لها، كما ردت على استفسار آخر بشأن: هل يوجد شروط تمنع المرأة من امتلاك سيارة؟، فأجابت أنه لا يوجد ما يمنع المرأة من امتلاك سيارة.

أما عن الشرط الأساسي الذي لابد من توافره من أجل إتمام نقل الملكية للمركبة، فيتمثل في خلوّ سجل المشتري من المخالفات المرورية، ثم اتباع باقي إجراءات النقل الأساسية المعروفة، ثم سداد ما على السيارة من أي رسوم أو غرامات أخرى.