السعودية تعلن عن مناورة جوية بمشاركة 10 دول وسط حالة تأهب قصوى بعد تحذير من هجوم إيراني محتمل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، انطلاق مناورة جوية تستضيفها الإمارات، بمشاركة 10 دول بينها الولايات المتحدة، وتستمر 25 يوما.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن “قاعدة الظفرة الجوية شهدت الإثنين، انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي”. وتشارك في المناورة “القوات الجوية الملكية السعودية إلى جانب قوات من: “الإمارات، اليونان، عُمان، فرنسا، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وأستراليا، وتستمر نحو 25 يومًا”، وفق المصدر ذاته.

وكانت مصادر سعودية وأمريكية، قالت لـ"وول ستريت جورنال"، إن السعودية والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بعد تحذير من هجوم إيراني وشيك، على مصالح واشنطن في أراضي المملكة.