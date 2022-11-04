الجوازات السعودية تفاجئ الجميع وتعلن عن تعديلات جديدة لم يتوقعها أحد!!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الهيئة العامة للجوازات عن رسوم الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية لعام 2023-1444، حيث تعد المملكة من أكثر الدول التي يذهب إليها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، من أجل القيام بأداء مناسك الحج والعمرة أو غيرها من المهام التي يرغب فيها الشخص، ونوضح لكم في هذا المقال رسوم الإقامة الجديد بعد التعديلات الجديدة.

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية لعام 1444-2023

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن رسوم الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية والتي جاءت على النحو التالي:-

قيمة رسوم الإقامة الدائمة لأي شخص تكون 100 ألف ريال.

هذا المبلع يمكن دفعه مرة واحد أو على فترات.

لابد من دفع 800 ألف ريال سعودي حتى يتاح لك الإقامة الدائمة والغير محدودة في السعودية.

يحق لك أن تختار المدة التي تجلس بها داخل المملكة العربية السعودية.

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في كافة الراغبين بالإقامة الدائمة وهي على النحو التالي:-

أن يكون جواز السفر ساري.

أن يبلغ عمر الشخص الراغب في الإقامة ما يقارب من 21 عامًا أو أكثر.

أن يكون التقرير الصحي الخاص به خالي من أي أمراض مزمنة أو معدية.

أن يكون متاح لديه عمل ثابت ودائم في السعودية.

توجد بعض المميزات الهامة للإقامة الدائمة في السعودية ومن أبرزها الأتي:-