بعد معارك طاحنة ..قبائل تطرد جماعة الحوثي من أراضي هذة المدينة

الرياض - محمد الاطلسي -

نجحت قبائل همدان بمحافظة الجوف صباح اليوم الخميس ، بطرد مليشيا الحوثي ، من أراضي تابعة لها، حاولت المليشيا السيطرة عليها .

وأكدت مصادر قبلية ، أن اشتباكات عنيفة تجددت بين مقاتلين من قبيلة همدان ومسلحي مليشيا الحوثي شرق مدينة الحزم، المركز الإداري للجوف، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من الطرفين.

وأكدت المصادر، أن قبائل همدان أحرقت عددا من الآليات العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي، ونجحت في طرد الحوثيين من أراضيها بمنطقة ساعد خمسان شرق مدينة الحزم.

وبين الفينة والأخرى، تندلع اشتباكات بين قبائل الجوف ومسلحي الحوثي في المحافظة التي سبق أن شهدت توترات في السنوات الماضية، بسبب ممارسات الجماعة واعتداءات مسلحيها فيها

وشهدت المحافظة الجوف في وقت مبكر الخميس، اشتباكات عنيفة بين قبيلة همدان ومسلحي جماعة الحوثي بالقرب من مدينة الحزم عاصمة المحافظة.