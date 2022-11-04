اليمن : انتشار لقوات الانتقالي في مداخل ومخارج مدينة عدن وسط أنباء عن استعدادات لإحلال مقاومة طارق عمحلها.. تطورات خطيرة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة عن تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وذكرت المصادر أن فصائل المجلس الانتقالي قامت بنشر وحداتها العسكرية والأمنية في مداخل ومخارج مدينة عدن، تحسباً لعملية نقل لقوات طارق عفاش إلى المدينة.

يشار إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل توجه خليجي لإزاحة المجلس الانتقالي نهائيا من المحافظات الجنوبية بعد أحداث شبوة وأبين الأخيرة.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار منع عيدروس الزبيدي من العودة إلى مدينة عدن، حيث يتواجد في الرياض منذ قرابة شهر.

وكانت مصادر سعودية أكدت أن عيدروس الزبيدي لن يعود قريبا إلى عدن، خشية أن تعرقل قواته عمل مجلس القيادة، كما حدث خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك توجه لتفكيك قوات الانتقالي في المدينة وإعادة دمجها ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.