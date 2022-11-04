من وسط صنعاء.. ”أبو رأس” يعلن وقوفه مع السعودية ضد ”إيران”

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن الدبلوماسي اليمني السابق فيصل بن أمين ابو رأس، اليوم الأربعاء، من وسط العاصمة صنعاء، وقوفه مع السعودية ضد "إيران" في حال نشوب حرب إقليمية.

جاء ذلك في تغريدة لأبو راس على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني "، ردا على استبيان بشان "مع من ستقف حال اندلعت مواجهات بين السعودية وإيران".

وقال أبو راس "فی الاوضاع الطبیعیة من المفترض نکون مع السعودیة فلنسعی جمیعا لکي تکون طبیعیة حتی تستقیم العلاقة ویصبح الدفاع ملزم للتعبیر عن صدق القصد والنوایا.. أصوت للوقوف معھا"۔

يأتي ذلك بالتزامن مع نفي الخارجية الإيرانية ما وصفتها بالشائعات عن هجوم إيراني وشيك على السعودية.