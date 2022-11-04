لعشاق الفخامة والقوة.. تعرف على مواصفات وسعر سيارة لكزس ES موديل 2023 في الإمارات

الرياض - محمد الاطلسي - تحرص العلامة التجارية اليابانية لكزس على تقديم العديد من السيارات الفاخرة خاصة في فئة فئات السيدان والكروس اوفر.

كما تحرص بشكل دائم على تقديم رفاهية استثنائية ومتعة خاصة في القيادة، وتعتبر لكزس الزراع الفاخر لشركة تويوتا العملاقة.

ما هي مواصفات لكزس ES موديل 2023؟

السيارة لكزس ES موديل 2023 تعتمد على محرك سعة 3500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 302 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 364 نيوتن/متر، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو لترا

كما تأتي السيارة لكزس ES موديل 2023 بأبعاد هيكلية بلغت 4975 للطول، 1865 للعرض، و 1445 للارتفاع.

إلى جانب ذلك، تأتي سيارة لكزس ES موديل 2023 بتصميم خارجي أنيق وعصري مثل الشبك الامامي المقلم بخطوط أمامية متباعدة، وجاءت بخيارين للشبك، الأول باللون الفضي والخطوط المتباعدة، والثاني شبك أمامي بتصميم رياضي، والذي جاء مدعماً بمجموعة حماية من الكروم الأسود جانبية.

أيضا، تأتي سيارة لكزس ES موديل 2023 بمصابيح أمامية بتصميم ضيق ممتد إلى الجوانب وهو ما عزز مظهرها العدواني، ومصابيح LED وجنوط 17 أو 18 أو 19 بوصة حسب الفئة، وجناح خلفي رياضي، ونظام الدخول الذكي، وباقة الرفاهية من لكزس، ودعم لنظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ومصابيح أمامية ثلاثية الشعاع.

ـ ما هي أسعار السيارة لكزس ES موديل 2023 في الإمارات؟:

أولا: لكزس ES موديل 2023 الفئة الأولى Premier بسعر 210.000 ألف درهم.