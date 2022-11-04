اتفرج: أول صورة للشاب الذي أنقذ عمر خان من موت محقق بعد محاولة اغتياله

الرياض - محمد الاطلسي - قبل قليل تداولت وسائل إعلامية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشاب الذي أحبط الهجوم على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان.

هذا وظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يمسك السلاح من يد المهاجم ويسحبه منه.

وقد حال ذلك دون تصويب المهاجم بدقة على عمران خان فأكلق النار ولكنه أصابه في قدمه.

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بعد إطلاق النار عليه وإصابته برصاصة في القدم.

كما أظهرت الصورة عمران خان، أثناء محاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت عدة قنوات إخبارية محلية إن أعيرة نارية أطلقت بالقرب من موكب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في شرق البلاد اليوم الخميس. وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام اباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وأوضحت تقارير إعلامية أنه أصيب برصاصة في قدمه لكنه بعيدا الآن عن أي خطر. وأفادت وكالة فرانس برنس، قد ذكرت أن مطلق النار والمشتبه به في الهجوم قد تم قتله.