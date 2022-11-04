احذر بشدة.. رائحة الخيار داخل منزلك تشير إلى وجود خطر قاتل

الرياض - محمد الاطلسي - قال موقع "بوبي بونز"، إنه في حال شممت رائحة الخيار في المنزل، فهذا يعني وجود خطر قاتل.. موضحا أنه في حال شم رائحة الخيار في الوقت الذي لا يقوم فيه أحد بطبخه أو أكله فقد يكون هناك حيوان قاتل يزحف بمنزلك"، كالأفاعي الجرسية السامة". حسب " سكاي نيوز".

ولفتت الموقع إلى أن السبب وراء هذه الرائحة، يعود إلى الغدد الموجودة في قاعدة ذيل الثعبان، ومن الممكن أن تشتد الرائحة إذا اختلطت مع فضلاته

وحين يخاف الثعبان، يطلق الرائحة الشبيهة بالخيار، كآلية دفاع. ويمكن أن تحتوي أوكار الأفاعي السامة أيضا على تلك الرائحة.

كما شدد الموقع على أهمية الاتصال بخبراء التعامل مع الحيوانات والزواحف لتخليصك منها.