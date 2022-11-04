الأمم المتحدة تزف بشرى سارة لليمنيين .. هذا ما سيحدث خلال الأيام المقبلة

الرياض - محمد الاطلسي - أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مباحثات في سلطنة عمان، حول جهود إحياء الهدنة المنتهية مطلع الشهر الجاري.

وأكد مكتب الوسيط الأممي، أن غروندبرغ التقى خلال زيارته إلى مسقط، كبار المسؤولين العمانيين ورئيس وفد المليشيا التفاوضي محمد عبد السلام دون مزيد من التفاصيل. مضيفا أن المناقشات ركّزت على سبل تجديد الهدنة في اليمن ومواصلة إحراز التقدم نحو تسوية سياسية للنزاع

يشار إلى أنه ومنذ انقضاء الهدنة تبذل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جهودا للعودة إلى الاتفاق، إلا أنها تصطدم برفض مليشيا الحوثي التي تصر على تلبية اشتراطاتها.

في سياق متصل، أكد قيادي في مليشيا الحوثي أن مفاوضات جماعته مع السعودية تشمل وقف الحرب ورفع الحصار وإعادة الإعمار، في تلويح بانتقال الحوار بشأن الأسرى إلى ملفات أخرى.

ولفت ممثل المليشيا في فريق التفاوض عبدالملك العَجري، إلى أن المرحلة السياسية من الحوار ستشمل الأطراف اليمنية الأخرى في إشارة للحكومة.

وجرت منتصف الشهر الجاري زيارات متبادلة بين مليشيا الحوثي والسعودية، في إطار محاولات التوصل لاتفاق بشأن الأسرى كما جاء في بيانات الطرفين.