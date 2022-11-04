ورد لتو..قرارات عربية هامة ستحدث تغير كبير في اليمن (تابع التفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، أن أعمال القمة العربية التي اختتمت أعمالها أمس الأربعاء أسفرت عن مقررات هامة بالنسبة للمسألة اليمنية.

وأضاف بن مبارك في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن القمة العربية أكدت على دعم المجلس الرئاسي اليمني ودعم رؤيته حول تحقيق السلام وكذلك دعم المؤسسات التي شكلها.

وأوضح أن القادة العرب أجمعوا على كون جماعة الحوثي هي الطرف الرئيسي المعرقل للسلام، ووصفوا إياها بالجماعة الإرهابية، وأدانوا كذلك استهدافها للمنشآت المدنية والنفطية.

وأضاف أن قمة الجزائر اعتمدت كل القرارات السابقة المتعلقة باليمن، والتي تم إقرارها في القمم السابقة، وهو ما يعني ضمنيا إدانتهم للتدخل الإيراني على وجه الخصوص في اليمن.

وأشار الوزير بن مبارك إلى أن قمة الجزائر أعادت للمرة الأولى منذ عام 2010 اللقاء التشاوري بين قيادات وزعماء الدول العربية؛ وهو ما أسهم في تطوير العمل العربي المشترك.