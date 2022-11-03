رسالة غريبة اول من نوعها يوجهها رجل أعمال لناشطة سارة علوان وجميع الفتيات

الرياض - محمد الاطلسي -

�جه مدير عام مكتب سفر باي كول مي2 للسفريات وخدمات الحج والعمرة ومدير محلات كول مي2 لخدمات الجوال والتكنولوجيا بالعاصمة عدن ايوب ناجي الخليدي رسالة للناشطة اليمنية سارة علوان وكل فتاة تتعرض لعملية الابتزاز وقال الخليدي في رسالة قصيرة على صفحته بموقع فيسبوك: أخبروهن انني خصم لكل من يبتزهن. أخبروا سارة علوان انني متحمل كافة التكاليف لقضيتها ترفع عليه قضية وانا متكفل بكل مايلزم هذا و أقدمت مساء الأربعاء الناشطة اليمنية سارة علوان على الانتحار في محافظة تعز وسط اليمن، عقب أشهر من الابتزاز الممنهج والخذلان المجتمعي والأسري والأمني لها ولقضيتها. واكتظت منصات مواقع التواصل بمنشورات وصورا للناشطة اليمنية سارة علوان التي تعرضت لمحاولات ابتزاز ممنهجة من قبل شخصين احدهما رجل يدعى أمجد وأخرى امرأة تدعى أمل قبل أشهر. وتعد سارة علوان ناشطة مجتمعية وتحديدا بمساعدة مرضى السرطان في محافظة تعز، تعرضت منذ حوالي 8 أشهر لابتزاز غير معلومة، يرجح أنها تعود لصور أو معلومات شخصية خاصة بها، وقامت بإبلاغ الشرطة بالشخصيتين الذين يمارسا ابتزازا ممنهجا ضدها و كتبت سارة علوان منشورا على صفحتها بفيسبوك امس، أكدت فيه أنها ستنتحر للهروب من الواقع المؤلم الذي تعيشه، قبل أن تقوم بإطلاق رصاصة على نفسها، في فندق تاج شمسان بتعز. وبحسب مقربين منها، فإن الرصاص اخترقت كتفها، وتم اسعافها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، لافتين أن حالتها مستقرة ولكنها نزفت دماء كثيرة. ولاقت هذه الواقعة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شن يمنيون حملة تدعوا إلى إنصاف سارة علوان والوقوف معها في قضية الابتزاز والخذلان التي تتعرض لها، مطالبين الأجهزة الأمنية في تعز إلى سرعة القبض على الجناة وتحقيق العدالة في هذه القضايا والانتهاكات التي استفحلت بشكل كبير ولافت في المجتمع اليمني مؤخرا