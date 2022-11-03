أول رد أمريكي ناري بشأن تقارير استخباراتية حول استعداد إيران بشن هجمات صاروخية على السعودية والعراق

الرياض - محمد الاطلسي - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده "لن تتردد" في الدفاع عن مصالحها وشركائها في الشرق الأوسط. وتابع برايس خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: "ما يمكنني قوله بهذا الشأن هو أننا قلقون بشأن التهديدات (الإيرانية)، ونحن على اتصال دائم من خلال القنوات العسكرية والدبلوماسية والاستخبارية مع السعوديين، ولن نتردد في التحرك للدفاع عن مصالحنا وعن شركائنا في المنطقة".وفقا لـ CNN.

وردا على سؤال حول هل هناك ضرورة لإصدار تحذير للمواطنين الأمريكيين في المنطقة، قال برايس: "لا يمكنني الحديث حول ما لم نفعله، ولكنك على حق، إذا كانت لدينا معلومات موثوقة ومحددة عن أمر قد يمثل تهديدا محتملا للرعايا الأمريكيين، بالطبع سنتبع كل الالتزامات بموجب تلك السياسة".

وأضاف: "لست على دراية بأننا أصدرنا أي تحذيرات، ولكنني أعلم أننا على اتصال مستمر مع السعوديين.. لن أتحدث عن العملية الداخلية، نحن دائما نقيم المعلومات التي تصل إلينا والتي قد تكون ذات قيمة لنا، وعندما يكون الأمر كذلك نفعل".