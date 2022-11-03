هذا ما قام به الرئيس العليمي مع الرئيس المصري بشأن اليمن ..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي -

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جهود ردع "تهديدات" الحوثيين للملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء، الأربعاء، بين الجانبين على هامش أعمال القمة العربية في الجزائر، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأوضحت الوكالة، أن العليمي "بحث مع السيسي مستجدات الوضع اليمني، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

بحث "التطورات المرتبطة بتصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية، وتهديداتها لأمن المنطقة وخطوط الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية، والجهود المطلوبة لردع تلك التهديدات".

وفي اللقاء، أعرب العليمي "عن خالص امتنانه وتقديره لموقف مصر قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني، وتطلع إلى إنهاء انقلاب الحوثيين".

من جانبه، أكد السيسي "استمرار الدعم المصري لليمن وشعبه، وقيادته ومؤسساته الوطنية الشرعية، ووحدته وسلامة أراضيه، وكافة الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد".

هذه المباحثات بعد أقل من أسبوعين، من إعلان الحكومة اليمنية أن الحوثيين شنوا هجوما على ميناءي الضبة النفطي بمحافظة حضرموت والنشيمة النفطي في محافظة شبوة شرقي البلاد.

ولاحقًا أكدت جماعة "الحوثي" تنفيذ ما وصفتها بـ"ضربة تحذيرية بسيطة" لمنع سفينة كانت تحاول "نهب" النفط.

وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية وأممية، طالبت جماعة الحوثي بخفض التصعيد والوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.