لاول مرة صنعاء تزف هذا الخبر الذي سيسعد الجميع في هذه اللحظات

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء، الأربعاء، تخفيض سعر الكيلو جرام للخبز إلى 450 ريال في الأفران و 500 ريال في منافذ البيع وتحديد حجم القرص بخمسين جرام، في خطوة غير مسبوقة تساهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين.

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sجاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر، بحضور مدراء عموم مكاتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، لمناقشة آليات تنفيذ الحملة الخاصة بضبط وزن وأسعار الخبز بكافة اشكاله وأنواعه.

وأكد الوزير المطهر خلال الإجتماع " ضرورة أن ينعكس انخفاض أسعار القمح والدقيق على أسعار الخبز في المخابز والافران وأن تلمس الشريحة الكبيرة من المواطنين هذا الانخفاض".

ووجه المطهر، " الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بإصدار تعميم يلزم جميع الافران والمخابز بتوفير الميازين وتنفيذ حملات ميدانية للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية".

ودعا وزير الصناعة والتجارة، المواطنين للتعاون والابلاغ عن أي مخالفة عبر الإتصال على الرقم المجاني للوزارة 174، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال ذلك.

ولاقى قرار صنعاء تخفيض أسعار الخبز، إشادة كبيرة لدى الشارع اليمني، حيث رحب ناشطين في مواقع التواصل الإجتماعي بالخطوة، مؤكدين أنها تأتي مراعاة لظروف المواطنين في ظل إستمرار حصار التحالف على البلد.