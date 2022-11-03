صراع غير مسبق ..كشف تفاصيل هامة عن حقيقة الصراع بين المقاومة والمجلس الانتقالي الجنوبي على قصر معاشيق

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث عضو الدائرة الاعلامية للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، نبيل الصوفي، عن حقيقة الصراع بين المقاومة والمجلس الانتقالي الجنوبي على قصر معاشيق.

وقال نبيل الصوفي في حسابه على "تويتر" ‏كثرت الاشاعات بشأن صراعات بين المجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية على معاشيق وتطورت لمواضيع نقل كتائب وألوية.

وتابع الصوفي: "سألت قيادة المقاومة الوطنية، فقالوا: معركتنا صنعاء"، مضيفاً: "وبازيد من عندي، مشروعنا اليوم هو كيف يمكن تحقيق اصطفاف في تعز لأجل تعز نفسها".

وأكد الصوفي أن عدن لها "جيشها يحميها ويحمينا معها"، حسب قوله.