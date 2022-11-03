صراع غير مسبق ..كشف تفاصيل هامة عن حقيقة الصراع بين المقاومة والمجلس الانتقالي الجنوبي على قصر معاشيق

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث عضو الدائرة الاعلامية للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، نبيل الصوفي، عن حقيقة الصراع بين المقاومة والمجلس الانتقالي الجنوبي على قصر معاشيق.
وقال نبيل الصوفي في حسابه على "تويتر" كثرت الاشاعات بشأن صراعات بين المجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية على معاشيق وتطورت لمواضيع نقل كتائب وألوية.
وتابع الصوفي: "سألت قيادة المقاومة الوطنية، فقالوا: معركتنا صنعاء"، مضيفاً: "وبازيد من عندي، مشروعنا اليوم هو كيف يمكن تحقيق اصطفاف في تعز لأجل تعز نفسها".
وأكد الصوفي أن عدن لها "جيشها يحميها ويحمينا معها"، حسب قوله.