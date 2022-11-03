هذا ما حدث بين الأحمر والعكيمي والأول مرة من هجوم سرش صدم الجميع ..مصدر يكشف عن التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قال الصحفي نائف حسان وهو رئيس تحرير صحيفة الشارع ان امين العكيمي كان واحد من ابرز من تسببوا بهزائم الجيش في معاركه ضد واكد حسان ان العكيمي مارس حالة من الاقصاء ضد كل الأطراف التي حاربت الحوثيين الامر الذي تسبب بهزائم كثيرة .

وسرد حسان عدد من الوقائع قائلا :" للتذكير

عام ٢٠١٩، أراد هاشم الأحمر، قائد المنطقة العسكرية السادسة حينها، فتح جبهة لقتال مليشيا الحوثي تنطلق من محافظة الجوف وتتجه نحو حرف سفيان في محافظة عمران. أمين العكيمي رفض ذلك، دون سبب منطقي، وقال: "الله في السماء وأمين العكيمي في الجوف".

كان هاشم الأحمر متحمساً وصادقاً في عدائه لميليشيا الحوثي، ويريد بالفعل قتالها، إلا أن العكيمي حال بينه وبين ذلك. لم يسمح له حتى بممارسة مهامه، فقيادة المنطقة العسكرية السادسة كانت في الجوف.

يوم التوقيع على اتفاق الرياض، في ٥ نوفمبر ٢٠١٩، التقى هاشم الأحمر وأمين العكيمي في الرياض وتضاربوا

ذلك في أحد الباصات التي تولت نقل المسؤولين اليمنيين من الفنادق إلى القاعة التي تم فيها توقيع الاتفاق. صعد هاشم الأحمر الباص، وعندما اتفرج العكيمي هاجمه. تولى من في الباص فض العراك.