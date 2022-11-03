فاجعة ..مواطن يمني يحرق نفسه أمام محكمة في العاصمة صنعاء ..اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - أقدم مواطن يمني الثلاثاء على حرق نفسه بسبب مماطلة القضاة في المحاكم والفساد المستشري في المحاكم والنيابات . وقالت مصادر قضائية يوم الثلاثاء أن أحد المواطنين اليمنيين أقدم على حرق نفسه في فناء محكمة بني الحارث شمال العاصمة صنعاء .

وأضافت المصادر أن المواطن تعرض لظلم ومماطلة القضاة وتغيبهم المتعمد والتطويل في المحاكمات نظرا لحصول أمناء السر والقضاة على أموال من الخصوم . وأكدت المصادر أن الفساد المستسري في النيابات والمحاكم الحوثية تسبب بخسائر فادحة للمتقاضيين وخاصة في السبع السنوات الاخيرة بعد أحكام المليشيا الحوثية من السيطرة على جميع مفاصل الدولة بما فيها المحاكم والنيابات .

هذا وتعرض العديد من المحاميين للاعتداء من قبل مجهولين وكذلك الحال للقضاة وموظفي المحاكم النزهاء في إطار سعي عصابات النهب على مواصلة عمليات السطو والنهب وخاصة ضد أراضي وعقارات المواطنين البسطاء