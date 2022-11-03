مفاجأة من العيار الثقيل.. الكشف عن تفاصيل الموقف الغريب الذي اُتخذ في القمة العربية بشأن اليمن والحوثيين..!

الرياض - محمد الاطلسي - تفاجأت الحكومة اليمنية بموقف قادة الدول العربية في البيان الختامي للقمة العربية من جماعة الحوثي.

وشدد القادة العرب في بيان القمة، على "ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية لتحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية"؛ وهو ما ترفضه مليشيا الحوثي.

و أبدى القادة رفضهم لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون اليمن.

وأعلنوا في البيان دعمهم للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وللحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي.

وثمنوا الموقف المتوازن لـ أوبك بلس من أجل ضمان استقرار سوق الطاقة العالمي.

وجددوا الالتزام بمبدأ عدم الانحياز في الأزمة الأوكرانية الروسية.