بعد حدوث هذا الأمر اليوم .. الحكومة الشرعية توجه رسالة هامة لسعودية

الرياض - محمد الاطلسي -

�جه وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية رسالة شكر للسفير السعودي لدى بلادنا، محمد آل جابر وقال الوزير الارياني: ‏1-تشرفت اليوم بتوقيع مشروع إعادة تأهيل قصر سيئون التاريخي بمحافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ‎ ، وتنفيذ منظمة "اليونسكو"، بأيدي عاملة يمنية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمتاحف، ودعم لوجستي وفني من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتابع بالقول: ‏2-تقدمت بهذه المناسبة بالشكر والتقدير لوزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية بقيادة معالي وزير الثقافة سمو الامير ‎ بدر بن عبدالله بن فرحان ال سعود، وللمشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن معالي ‎ محمد ال جابر لتلبيتهم الكريمة طلب الحكومة اليمنية بتمويل مشروع اعادة تاهيل قصر سيئون التاريخي وأشار الوزير الارياني بالقول: ‏3-اوضحت في كلمتي أن قصر سيئون يُعد من احد المعالم التاريخية الهامة في اليمن، ومن أندر القصور الطينية القائمة اليوم على مستوى العالم، بتخطيطه وتصميمه وهندسته النادرة، الصامدة في وجه أعاصير الزمن منذ ما يزيد عن خمسمائة عام، وهو ما يعكس إبداع ابن اليمن في فنون العمارة القديمة و أوضح الوزير معمر الارياني عن حديثه إلى أن هنالك الكثير من المواقع الاثرية والمعالم التاريخية الاخرى المنتشرة على الاراضي اليمنية وتتعرض للعديد من المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية الناتجة عن الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي الارهابية التى اتخذت من المباني والمواقع الاثرية والتاريخية مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة أكدت ان ترميم القصر بدعم وتمويل كريم من الاشقاء في السعودية يأتي فى وقت غاية في الأهمية ذلك إن احد اسوار القصر تعرض للانهيار بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت على مدينة سيئون المصاحبة لتغير المناخ،وهو ما سيسهم فى الحد من الأضرار،وتقوية نقاط الضعف الموجودة ويزيد قدرته على المقاومة والتحمل ‏ووجه الوزير الارياني رسالة شكر قائلاً: توجهت باسم الوزارة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لما يقدمه الاشقاء في المملكة من دعم سخي لجهود الحكومة والوزارة من اجل الحفاظ على التراث الثقافي اليمني كتراث ثقافي انساني،من خلال تأهيل وتطوير المنشآت والمرافق الثقافية،وحماية الآثار التاريخية، وتأهيل القدرات اليمنية في هذا المجال خصيت بالشكر المشرف العام على ‎ البرنامج السعودي معالي السفير ‎محمد ال جابر وفريق العاملين الذين يعملون كخلية نحل لاسناد جهود الحكومة في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات ورسم البسمه في وجوه اليمنيين في المناطق المحررة، حيث يعد مشروع ترميم قصر سيئون ضمن (224) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج وأشار الارياني ان البرنامج السعودي ينفذ ‎ مشاريع في 7 قطاعات أساسية هي (التعليم،الصحة،المياه،الطاقة،النقل،الزراعة والثروة السمكية،وبناء قدرات المؤسسات الحكومية)،اهمها مستشفى عدن الذي سيفتتح قريبا ويعتبر من اكبر المشاريع التي ستخدم المواطن اليمني وتخفف عنه مشقة وتكاليف السفر خارج اليمن لتلقي العلاج ‏موكدا أن الجهد الاستثنائي الذي يبذله ‎البرنامج ليس غريبا، فهو امتداد للمواقف الاخوية للمملكة وترجمة لتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظهم الله لاسناد ودعم اليمن واليمنيين على مختلف الأصعدة واختتم بالقول: اشرت إلى استمرار الدور البناء للمملكة في امن واستقرار اليمن، فيما يواصل نظام طهران الارهابي إرسال الصواريخ والطائرات المسيرة وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة لقتل اليمنيين وزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد خطوط الملاحة وامدادات الطاقة، والسلم والامن الإقليمي والدولي