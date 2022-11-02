وردنا الآن: الملك سلمان يصدر قرارات ملكية فاجئت الجميع

الرياض - محمد الاطلسي - انتهى اجتماعي مجلس الوزراء السعودي الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتم عقده يوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وأصدر على إثره العاهل السعودي موافقته على عدة قرارات هامة وعاجلة، من أبرزها إنشاء مجلس باسم المجلس الأعلى للفضاء، يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبناءً عليه تم تغيير اسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

بدأ الاجتماع بمتابعة عدد من القضايا الهامة الداخلية والخارجية، واستعرض مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين السعودية وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، من أجل تطوير العلاقات لخدمة المواطنين والمصالح المشتركة، وتعزيز التنسيق تجاه التحديات الدولية، في حين تم الإشادة بمستقبل الاستثمار في نسختها السادسة من حضور دولي أسهم في تشكيل الكثير من الأفكار والحلول للتحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية.

تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب الهندي للتعاون في مجالات الطاقة.

الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وجمهورية بالاو.

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب العماني للتعاون في مجال البيئة.

تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الجزائري في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني مع مجلس التعاون الخليجي.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

كما وافق المجلس أيضًا على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن في مجال منع الفساد ومكافحته، وتسمية اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام بيوم الغذاء العضوي، بالإضافة إلى الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء وعدد من القرارات الأخرى.