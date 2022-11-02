منذ أنباء ترحيلة..”الزبيدي” يبعث أول رسالتين له فور وصول الرئيس ”العليمي” إلى العاصمة

الرياض - محمد الاطلسي - بعث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، أول رسالتين له، منذ تداول أنباء عن ترحيله من العاصمة المؤقتة عدن فور وصول الرئيس رشاد العليمي إلى العاصمة الأسبوع الماضي.

وقال المركز الإعلامي الرسمي للمجلس الانتقالي، إن الزبيدي، بعث اليوم برقية تعزية إلى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في ضحايا حادث التدافع، خلال الاحتفالات المقامة في منطقة "ايتايون" وسط العاصمة سول.

كما بعث الزبيدي برقية تعزية ومواساة آخرى إلى دروبادي مورو رئيسة جمهورية الهند، في ضحايا حادث انهيار جسر معلق للمشاة غرب البلاد.

والأحد الماضي، ظهر الزبيدي، من دولة الإمارات، في أول ظهور له بعد تداول أنباء تزعم ترحيل الزبيدي ومغادرته العاصمة المؤقتة عدن فور وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

ونشر المحلل السياسي الكويتي، فهد الشليمي صورا له مع الزبيدي، وقال الشليمي في تغريدة عبر توتير: "اسعدنا حوار على العشاء مع الاخ الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. شكرا ابو القاسم على طيب حديثك وحرصك على أبناء الوطن وعائلاتهم والشهداء وخطة دعم خدمات المناطق المحررة من الحوثي".

وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي علي الكثيري، قد رد في وقت سابق، على التسريبات التي تحدثت عن الزبيدي، وقال في تغريدة عبر تويتر " أن أي تسريبات تتحدث عن عيدروس الزبيدي وتحركاته تظل فاقدة لمصداقيتها ان لم تصدر عن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي او مكتب الرئيس".