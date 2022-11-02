ماذا حدث ..المملكة العربية السعودية ترفع الجاهزية وتعلن حالة التأهب..(تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - رفعت اليمن والسعودية وعدة دول في المنطقة، يوم الثلاثاء، الجاهزية وأعلنت حالة التأهب. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الاستخبارات السعودية تبادلت معلومات مع الولايات المتحدة تفيد بأن ايران تستعد لتنفيذ هجمات ضد المملكة والعراق، وأن دول المنطقة رفعت حالة التأهب الأمني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية وأمريكية، قولها، إن السعودية والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بعد تحذير من هجوم إيراني وشيك، على مصالح واشنطن في أراضي المملكة. يأتي ذلك بعد إعلان مصدر في الداخلية اليمنية، عن تعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية ورفع الجاهزية في جميع المنشآت الحيوية تحسبا لأي هجمات .

ولفت المصدر إلى أن الإجراءات الاستثنائية شملت الموانئ والحقول النفطية ومنشآت حيوية أخرى. من جهته أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة على اتصال مستمر مع السعودية لمواجهة تهديدات إيران. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة قلقة من تهديدات إيران للسعودية، وإنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر.

وأضاف المتحدث "نحن قلقون من التهديدات، ونظل على اتصال مستمر مع السعودية من خلال القنوات العسكرية والمخابراتية.. لن نتردد في التحرك دفاعا عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة".