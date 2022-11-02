وردنا الآن:ايقاف إنتاج النفط في اليمن ولن تصدق من أمر بذلك..صدم الجميع

الرياض - محمد الاطلسي -

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التقى رئيس الهيئة التنفيذية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة العميد علي احمد الجبواني بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء برئيس ونائب وأعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمديرية بيحان . وفي بداية اللقاء رحب العميد الجبواني بقيادة الهيئة التنفيذية ، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلونها لتعزيز وتطوير أداء المجلس في مديرية بيحان ، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهود لتنفيذ وإنجاز كافة المهام والمسؤوليات المناطة بالمجلس وتقوية مكانته سياسيا وجماهيريا وإعلاميا . ولفت رئيس تنفيذية انتقالي شبوة إلى ماحققته القيادة السياسية والعسكرية الجنوبية من انتصارات ونجاحات كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية ، مستعرضا بهذا الصدد أهم هذه النجاحات على كافة الأصعدة والمجالات ومنها النجاحات التنموية في محافظة عدن ، والانتصارات العسكرية في جبهتي أبين وشبوة والبناء العسكري والامني الجنوبي الذي تشهده عدد من المحافظات . واعاد العميد الجبواني الى الأذهان التخادم الإخواني الحوثي ضد الجنوب ، لافتا إلى أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه القوى الشمالية على شبوة بمنع إعادة إنتاج النفط وتصديره ووقف العمل التنموي ، دليل واضح على توزيع الأدوار بين القوى الشمالية لمحاربة الجنوب اقتصاديا وسياسيا . من جانبه عبر رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي مديرية بيحان العميد محمد صالح مقهوي عن شكره وتقديره للعميد الجبواني على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة لقيادة المديرية لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات المتعلقة بنشاط ومستقبل عمل انتقالي المديرية للفترة القادمة . وشرح العميد مقهوي طبيعة نشاط وعمل الهيئة التنفيذية بالمديرية ومستوى تنفيذ خطط الأنشطة للفترة السابقة ، فيما تحدث بقية أعضاء تنفيذية انتقالي بيحان كلا في مجال اختصاصه عن الأنشطة والمهام والصعوبات التي تواجه عمل الإدارات التنفيذية ، كما تطرق أعضاء الهيئة إلى عدد من القضايا المتعلقة بالخدمات والتنمية في مديرية بيحان. وشكر أعضاء الهيئة التنفيذية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على المنح الجامعية التي تكفلت بها في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت والتي قدمتها لطلاب محافظات شبوة وحضرموت وعدن ، غير انهم ابدوا استيائهم من الانتقائية والإختيار غير العادل من قبل الجهات المسؤولة في السلطة المحلية لحصة شبوة من تلك المنح ، مطالبين الجهات المسؤولة بالمحافظة إلى إعادة النظر ومراعاة أبناء الشهداء واعطاءهم حصة من تلك المنح . حضر اللقاء مدير إعلامية انتقالي شبوة جمال شنيتر ونائب مدير إدارة الشباب والطلاب خالد عطيف .