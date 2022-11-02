طارق صالح يقوم بتحركات خطيرة ولاول مرة لسطيرة التامة على هذه المحافظة !

الرياض - محمد الاطلسي - في تحرك جديد، بدأ طارق صالح قائد قوات حراس الجمهورية المدعومة من الإمارات، خطوات للسيطرة على مدينة تعز والمناطق الخاضعة في لسيطرة قوات حزب الإصلاح

فبعد أيام من الأزمة المشتعلة بين محافظ تعز نبيل شمسان المحسوب على جناح المؤتمر , ووكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي المحسوب على حزب الإصلاح بسبب تسليم مكتب لمشرف المحافظة المعين من المجلس السياسي عبدالقادر الجنيد , ظهر الأخير في اجتماع في طارق صالح .

وقالت مصادر ان الجنيد لجأ الى الاجتماع مع طارق صالح لحل الإشكال مع المحافظ شمسان .

وأضافت ان طارق يحاول ضمان ولاء الجنيد له بعد ان كان الأخير من كبار المعارضين له ولعمه الرئيس الأسبق علي صالح .