بعد إصدار الحوثي هذه القرارات الصادمة بصنعاء الوضع ينفجر في العاصمة

الرياض - محمد الاطلسي -

شهدت أكبر المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء، إضراباً كلياً بعد سلسلة احتجاجات للمطالبة بحقوق الموظفين والمعلمين، من ما يسمى بالحارس القضائي التابع للمليشيا الحوثية ومن القائمين على المدرسة.

حيث بدأ معلمو وموظفو مدارس النهضة الحديثة، أمس الثلاثاء إضراباً كلياً، بعد رفض ما يسمى الحارس القضائي وإدارة الموارد المسيطرة على المدرسة من الاستجابة لمطالب المعلمين بزيادة الرواتب كونها أقرت من في وقت سابق تم والاتفاق عليها في بداية العام الدراسي الحالي.

ونقلا عن موقع "العاصمة أونلاين" من مصادر تربوية "إن هذا ما دفع المعلمين إلى إيقاف العملية التعليمية في المدرسة هو تنصل الإدارة عن الوعود التي قطعت لهم سابقاً، كما أنها اتخذت إجراءات تعسفية، بحق المعلمين، والتي وصلت إلى تهديدات بالفصل.

وأوضحت المصادر أن طلاب المدرسة، خرجوا إلى الشوارع، بعد أن توقفت الدراسة، تعبيراً عن حالة التضامن مع المدرسين، كون الإدارة رفعت الرسوم، شريطة رفع المرتبات والمستحقات، إلا أنها تراجعت عن ما التزمت به.

وأوضح معلمو المدرسة أسباب إضرابهم لأولياء أمور الطلاب، في بيان، أرادوا منه وضع الأهالي في صورة الأحداث في المدرسة، منذ بداية العام الدراسي الحالي.وأكد المعلمون في الرسالة بأنه "نظراً للأوضاع الاقتصادية المزرية التي تمر بها البلاد كان الكادر لا يريد إرهاق ولي الأمر بزيادة في الرسوم الدراسية، ويُقابل ذلك بعدم مطالبة الموظفين بأي زيادة في رواتبهم، حتى جاء بداية العام الدراسي فأخبرتنا الإدارة بأنه إن أُقرت زيادة في الرسوم الدراسية للطلاب فإنها سوف تقوم بإقرار زيادة مرضية في رواتب المعلمين والموظفين".