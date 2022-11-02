أطباء الفنانة شيرين عبد الوهاب يستعينون بأجهزة إضافية جديدة.. ماذا حدث لها؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الناقد المصري هاني العزب تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكتب العزب في تدوينة على "فيسبوك": "شيرين أصبحت بحال أفضل وبدأت تمارس الرياضة عبر الذهاب إلى الجيم الموجود في نفس المستشفى". وأضاف: "تم وضع نظام غذائي من أجل استعادة رشاقتها ووزنها المثالي.. وبدأت النزول إلي الچيم داخل المستشفي التى تتواجد بها وتم الاستعانة بعدة أجهزة إضافية داخل الچيم.

وأكد أن شيرين تعمل جاهدة علي الخروج من المستشفى خلال الفترة القليلة المقبلة بمساعدة الأطباء المسئولين عن علاجها.

واختتم بالقول: "شيرين لا تزال لا تستخدم الهاتف أو اي وسيلة تواصل إجتماعي أو حتى التلفاز".