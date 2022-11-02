الرئيس رشاد العليمي يفاجئ الجميع بهذا الاعلان الغير متوقع !

الرياض - محمد الاطلسي - ضر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية.

وفي الجلسة العلنية تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الدورة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية، و الرئيس الجزاىري عبد المجيد تبون رئيس الدورة الحالية، اضافة الى عدد من الضيوف والمراقبين المدعوين الى القمة.

كما قدم الامين العام لجامعة الدول العربية احاطة حول العمل العربي المشترك وتحدياته خلال الفترة الماضية، وتلك المأمولة والمتوقعة على مختلف المستويات.

ومن المقرر ان يلقي فخامة الرئيس كلمة اليمن الى القمة غدا الاربعاء يتحدث فيها حول مستجدات الوضع الداخلي، والجهد العربي المطلوب لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الامن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.

ويضم وفد اليمن الى القمة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ووزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، ومندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية رياض العكبري، وسفير اليمن في الجزائر علي اليزيدي.