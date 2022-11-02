مفاجأة ..جماعة الحوثي تعلن استعدادها القيام بهذا الأمر في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية

الرياض - محمد الاطلسي -

�علن عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين محمد علي الحوثي استعداد الجماعة إقامة عرس جماعي للفقراء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية واكد محمد علي الحوثي مخاطبا الفقراء الليلة أن الهيئة العامة للزكاة مستعدة أن تعينهم وفق الاجراءات لديها وتابع بالقول :فنحن شعب واحد حاضرين لإعانتكم كمانعمل ع إعانة الموظفين بإشتراط تسليم الرواتب بجميع المحافظات اليمنيةمن أجل تخفيف معاناةالمواطنيين من الحصار وقطع الرواتب . هذا و احتضنت صنعاء أمس أكبر حفل زفاف جماعي، ضمّ أكثر من عشرة آلاف عريس وعروس من الفقراء والأسرى المحررين وذوي الإعاقة