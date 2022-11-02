اليمن : تطورات مفاجئة في قضية العكيمي ..هذا ما شهدته قبيلة بكيل خلال الساعات الماضية

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر قبلية خاصة لموقع مأرب برس أن الساعات الماضية شهدت حراكا رفيعا في قضية الشيخ أمين العكيمي ومطارح قبيلة بكيل التي نصبت مطرحها في منطقة الريان بمحافظة الجوف للمطالبة بعوة الشيخ أمين العكيمي إلى أرض الوطن قبل عدة أيام.

وقالت المصادر أن جهات عليا في التحالف العربي والمجلس الرئاسي وجهت بسرعة حل القضية وأغلاق كل ما أثير حولها والاستجابة لمطالب قبائل بكيل.

وكشفت المصادر لمأرب برس أن رئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز كلف وساطة قبلية رفيعة مكونة من كل عضو مجلس النواب الشيخ منصور الحنق والشيخ مراد بن معيلي والشيخ صالح السنتيل العوجري، بالتوجه إلى مطارح بكيل في منطقة الريان وذلك , للاستماع إلى مطالب المعتصمين في تلك المطارح, وحل القضية بشكل نهائي.

وكشفت المصادر أن الوساطة القبلية التزمت لقبائل بكيل بالموافقة على كل مطالبهم التي أعلنوها في وقت سابق وفي مقدمتها رفع القيود عن الشيخ أمين العكيمي وعودته إلى أرض الوطن.

كما طالبت لجنة الوساطة من قبائل بكيل إنهاء مطارحها , للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وقالت المصادر أن هذا الاتفاق القبلي تم في "وجيه كل من الشيخ منصور الحنق والشيخ مراد بن معيلي والشيخ صالح السنتيل العوجري ، والتزموا لقبائل ووجهاء قبائل بكيل انه في حال تم الاخلال بما تم الاتفاق عليه فسيكونون هم أول المتضامنيين مع مطارح بكيل وعودتها.